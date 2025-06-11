Шароф Рахманов: В Ташкенте строят гостиницу за $300 млн с участием азербайджанского бизнеса

Шароф Рахманов: В Ташкенте строится гостиница за $300 млн с участием азербайджанской стороны

Ташкент, столица Узбекистана, пользуется растущей популярностью среди туристов из Азербайджана - ежегодно город принимает около 10 тысяч азербайджанских гостей.

Как передает Report, об этом заместитель хокима Ташкента Шароф Рахманов заявил на панельной сессии "Азербайджан - Узбекистан: вектор экономического партнерства", проходящей в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума.

По его словам, двусторонние торгово-экономические отношения развиваются - в Ташкенте функционируют порядка 200 предприятий с участием азербайджанского капитала.

"Почти такое же количество наших предприятий зарегистрировано в Баку. На сегодняшний день наш товарооборот составляет порядка $150 млн. Особая сфера сотрудничества - туризм. Ежегодно Ташкент посещают порядка 10 тысяч азербайджанских туристов. Почти такое же количество наших туристов посещает Азербайджан", - сказал он.

Заместитель хокима добавил, что между странами существует и сотрудничество в сфере гостиничного бизнеса, в частности в Ташкенте строится гостиница стоимостью уже $300 млн, строительство которого осуществляет азербайджанская компания.

Шароф Рахманов также подчеркнул, что имеется договоренность о строительстве национальных центров Узбекистана в Баку и Азербайджана в Ташкенте.

"Предприниматели двух стран будут задействованы в реализации этих проектов. Уверены, что эти центры станут символами наших стран и будут включать парковые зоны, торгово-развлекательные комплексы и жилые пространства", - добавил он.