Шахмар Мовсумов: За три года в экспортной корзине Азербайджана появилось 35 новых продуктов

За минувшие три года в экспортной корзине Азербайджана появилось 35 новых продуктов

За последние три года в экспортной корзине Азербайджана появилось 35 новых продуктов.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов заявил на форуме "Таможня-бизнес 2023", организованном Государственным таможенным комитетом в Баку.

По его словам, прозрачность таможенной системы, упрощение процедур и оптимизация расходов привели к увеличению участников внешнеэкономической деятельности и поступлений в бюджет.

"В 2015-2022 годах объем ненефтяного экспорта увеличился в 2,3 раза. В то же время в ненефтяном секторе наблюдалось увеличение наименований экспортируемых товаров. Из 5 700 наименований товаров 1 990 идут на экспорт, а 1 234 - на непрерывный экспорт. За последние 3 года в экспорте ненефтяной продукции увеличилась доля продукции неорганической химии и пластмасс".