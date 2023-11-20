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Шахмар Мовсумов: За три года в экспортной корзине Азербайджана появилось 35 новых продуктов

Шахмар Мовсумов: За три года в экспортной корзине Азербайджана появилось 35 новых продуктов За минувшие три года в экспортной корзине Азербайджана появилось 35 новых продуктов
Бизнес
20 ноября 2023 г. 11:50
Шахмар Мовсумов: За три года в экспортной корзине Азербайджана появилось 35 новых продуктов

За последние три года в экспортной корзине Азербайджана появилось 35 новых продуктов.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов заявил на форуме "Таможня-бизнес 2023", организованном Государственным таможенным комитетом в Баку.

По его словам, прозрачность таможенной системы, упрощение процедур и оптимизация расходов привели к увеличению участников внешнеэкономической деятельности и поступлений в бюджет.

"В 2015-2022 годах объем ненефтяного экспорта увеличился в 2,3 раза. В то же время в ненефтяном секторе наблюдалось увеличение наименований экспортируемых товаров. Из 5 700 наименований товаров 1 990 идут на экспорт, а 1 234 - на непрерывный экспорт. За последние 3 года в экспорте ненефтяной продукции увеличилась доля продукции неорганической химии и пластмасс".

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Версия на азербайджанском языке Şahmar Mövsümov: "Son 3 ildə Azərbaycanın ixrac səbətinə 35 adda yeni məhsul daxil olub"

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