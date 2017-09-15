Шахмар Мовсумов встретился с госсекретарем министерства иностранных и европейских дел Франции

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов встретился с находящейся в Азербайджане с визитом делегацией, возглавляемой государственным секретарем министерства иностранных и европейских дел Франции Жан-Батист Лемуаном.

Как сообщили Report из фонда, на встрече обсуждены деятельность фонда, управление средствами, инвестиционная политика возможности новых инвестиций во Франции.

Делегация ознакомилась с музеем фонда.