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    Шахмар Мовсумов встретился с госсекретарем министерства иностранных и европейских дел Франции

    Делегация ознакомилась с музеем ГНФАР
    © Report

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов встретился с находящейся в Азербайджане с визитом делегацией, возглавляемой государственным секретарем министерства иностранных и европейских дел Франции Жан-Батист Лемуаном.

    Как сообщили Report из фонда, на встрече обсуждены деятельность фонда, управление средствами, инвестиционная политика возможности новых инвестиций во Франции.

    Делегация ознакомилась с музеем фонда.

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