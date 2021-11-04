Шахмар Мовсумов: Азербайджану повезло в борьбе с пандемией

Пандемия коронавируса (COVID-19) нанесла большой ущерб мировой экономике в прошлом году. В Азербайджане ВВП сократился на 4,3%.

Пандемия коронавируса (COVID-19) нанесла большой ущерб мировой экономике в прошлом году. В Азербайджане ВВП сократился на 4,3%.

Как сообщает Report, об этом сообщил помощник президента, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов в ходе панельных обсуждений на тему “Новая мировая экономика” в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

“Правительство Азербайджана приняло необходимые меры для защиты экономики, выделило 2 млрд манатов для предотвращения дальнейшего снижения ВВП. Азербайджану повезло в борьбе с пандемией, потому что страна имеет валютные резервы и смогла выделить необходимое количество средств, а также оказала гуманитарную помощь другим странам”.