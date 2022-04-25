Шахин Сеидзаде: Увеличение числа транспортных средств в Ичеришехер приводит к повреждению памятников истории

Созданные много лет назад предпринимателями в Ичеришехер объекты общественного питания, доведение количества отелей с 40 до 200 сказывается и на увеличении числа транспортных средств, что приводит к повреждению объектов исторического наследия.

Созданные много лет назад предпринимателями в Ичеришехер объекты общественного питания, доведение количества отелей с 40 до 200 сказываются и на увеличении числа транспортных средств, что приводит к повреждению объектов исторического наследия.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде.

"Управление Государственного историко-архитектурного заповедника всегда старается сохранить этот баланс. Ичеришехер находится в прямом подчинении главы государства, под чутким вниманием первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Посредством различных мероприятий в Ичеришехер реализуются программы поддерживания в надлежащем порядке исторических памятников с одной стороны, поддержки предпринимателей и местного сообщества - с другой", - сказал Ш.Сеидзаде.

По его словам, несмотря на ограничения в связи с пандемией, по поручению президента были применены механизмы поддержки предпринимателей: "Со своей стороны мы также предоставили различные льготы предпринимателям, действующим в Ичеришехер. Пандемия уже близится к концу. Ичеришехер - это не только место проведения мероприятий, но и место, объединяющее предпринимательское сообщество".