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    Шахин Мустафаев встретился с министром экономического развития и торговли Таджикистана

    Неъматулло Хикматуллозода пригласил азербайджанскую делегацию принять участие на конференции по проблемам воды

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сегодня министр экономики и промышленности, сопредседатель совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан Шахин Мустафаев встретился с министром экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода, находящимся в Баку для участия на 48-м ежегодном заседании Совета руководителей Азиатского банка развития.

    На встрече Ш.Мустафаев поздравил таджикского коллегу с назначением на должность министра и заявил об успешном развитии политических и экономических связей между Азербайджаном и Таджикистаном. Затронув армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, Ш.Мустафаев в очередной раз заявил о справедливой позиции нашей страны в данном вопросе.

    В свою очередь Н.Хикматуллозода пригласил азербайджанскую делегацию принять участие на предстоящей в июне в Таджикистане конференции по проблемам воды.

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