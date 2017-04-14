Шахин Мустафаев: В Гаджикабуле будет создана промышленная зона

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня мы вручим удостоверение 10-му резиденту Сумгайытского химико-промышленного парка". Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, в Балаханском промышленном парке работы продвигаются в соответствии с программой: "В мае-июне этого года в Пираллахинском промышленном парке начнут функционировать 5 предприятий. В Нефтчалинском промышленном квартале до сентября завершатся 8 проектов".

Министр подчеркнул, что промышленная зона будет создана и в Гаджикабуле: "До сегодняшнего дня выдано 130 документов о поощрении инвестиций, инвестировано 1,25 млрд долларов".