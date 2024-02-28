Шахин Мустафаев: В 2024 году имеются все шансы выйти на новые показатели товарооборота с Россией

Товарооборот Азербайджана и России, в 2023 году достигший рекордных 4,4 млрд долларов США, в текущем году имеет все шансы превысить этот показатель.

Товарооборот Азербайджана и России, в 2023 году достигший рекордных 4,4 млрд долларов США, в текущем году имеет все шансы превысить этот показатель.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе проходящего в Минеральных Водах XII российско-азербайджанского межрегионального форума.

"По итогам текущего года надеемся выйти на новые, более высокие показатели", - сказал он.

По его словам, за последние годы удалось серьезно продвинуться практически по всем направлениям сотрудничества - это инвестиционное взаимодействие, промышленная кооперация и сотрудничество транспортно-энергетической, аграрной, культурно-гуманитарной и многих других сферах.

"Хочу особо отметить взаимодействие в инвестиционных сферах. Азербайджан вложил более 1 млрд долларов США в российскую экономику, а Россия инвестировала более 8,7 млрд долларов США в экономику Азербайджана. В настоящее время в Азербайджане реализуется большой пакет инвестиционных проектов с российским участием", - отметил Ш. Мустафаев.

Он уточнил, что в июне прошлого года в Джебраильском районе открылся сервисный центр для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники, созданный при участии "КАМАЗа". "Среди знаковых проектов можно также отметить проекты по производству и сборке грузовых автомобилей "КАМАЗ" и "Урал", сданный в эксплуатацию завод по сборке автомобилей "ГАЗель", компания "Р-Фарм" производит в Азербайджане лекарственные средства. Сегодня реализуется проект по вложению инвестиций в предприятие "Шеки Шараб" (проект компании "Абрау-Дюрсо")", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что азербайджанские компании также активно инвестируют в российскую экономику. В число их проектов вошли санаторно-туристический центр "Источник" в городе Ессентуки, завод по производству фруктово-овощных консервов и чая в Краснодаре, строительство санаторно-гостиничного комплекса в Кисловодске.