Шахин Мустафаев: В 2018 году проведено 483 проверки

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В прошлом году предпринимателям выданы 2 048 лицензий, из них 1 384 лицензии новые, 664 лицензии заменены на бессрочные.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Шахин Мустафаев заявил на расширенном заседании коллегии министерства экономики.

По его словам, министерство выдало предпринимателям 6 766 лицензий через сервисные центры Службы ASAN в период со 2 ноября 2015 года по 1 января 2019 года: "В марте прошлого года создан портал "Лицензии и разрешения", посредством которого выдано 587 электронных лицензий".

Министр сказал, что в течение 38 месяцев после вступления в силу закона о приостановке проверок предпринимателей было проведено всего 640 проверок, за исключением налоговых проверок, из них 483 в 2018 году: "Для сравнения скажем, что за 38 месяцев, предшествующих вступлению в силу закона 1 ноября 2015 года, на субъектах предпринимательства было проведено более 185 тыс. проверок".