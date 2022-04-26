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Шахин Мустафаев: Российские компании представили 17 проектов для деятельности в Карабахе

Шахин Мустафаев: Российские компании представили 17 проектов для деятельности в Карабахе Российские компании представили 17 проектов для деятельности на освобожденных территориях Азербайджана.
Бизнес
26 апреля 2022 г. 16:13
Шахин Мустафаев: Российские компании представили 17 проектов для деятельности в Карабахе
Шахин Мустафаев

Российские компании представили 17 проектов для деятельности на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня в Баку заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании межправительственной комиссии по азербайджано-российскому экономическому сотрудничеству.

По его словам, строительство российской компании "КАМАЗ" в экономической зоне "Аразская долина" в Джебраиле планируется завершить в июне.

Отметим, что фундамент сервисного центра компании "КАМАЗ" в Джебраильском районе заложен в 2021 году.

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Версия на английском языке Shahin Mustafayev: Russian companies submit 17 projects to operate in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: "Rusiya şirkətləri Qarabağda fəaliyyət üçün 17 layihə təqdim ediblər"

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