Шахин Мустафаев: Российские компании представили 17 проектов для деятельности в Карабахе

Российские компании представили 17 проектов для деятельности на освобожденных территориях Азербайджана.

Российские компании представили 17 проектов для деятельности на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня в Баку заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании межправительственной комиссии по азербайджано-российскому экономическому сотрудничеству.

По его словам, строительство российской компании "КАМАЗ" в экономической зоне "Аразская долина" в Джебраиле планируется завершить в июне.

Отметим, что фундамент сервисного центра компании "КАМАЗ" в Джебраильском районе заложен в 2021 году.