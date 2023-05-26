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Шахин Мустафаев: Намерены развивать связи между регионами Азербайджана и России

Шахин Мустафаев: Намерены развивать связи между регионами Азербайджана и России Одной из основных задач, стоящих перед Азербайджаном и Россией, является развитие связей между регионами двух стран.
Бизнес
26 мая 2023 г. 14:43
Шахин Мустафаев: Намерены развивать связи между регионами Азербайджана и России

Одной из основных задач, стоящих перед Азербайджаном и Россией, является развитие связей между регионами двух стран.

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев сказал во время выступления на 14-м международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: Казанский форум".

В рамках форума Ш.Мустафаев выступил на пленарном заседании "Экономическая надежность. Сотрудничество между Россией и странами Организации исламского сотрудничества". Вице-премьер отметил, что отношения с исламским миром занимают особое место во внешней политике Азербайджана, и что страна является первой постсоветской страной, которая после восстановления независимости стала членом Организации исламского сотрудничества.

"За последние 30 лет экономические и политические отношения со странами организации продолжали развиваться по восходящей. В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Организации исламского сотрудничества увеличился на 42% и достиг 9,3 млрд долларов США. Доля стран организации во внешнеторговом обороте Азербайджана составляет 18%. Положительная динамика в экономических отношениях сохранилась и в прошедшем периоде текущего года", - отметил Ш.Мустафаев.

Вице-премьер также коснулся важной и решающей роли Азербайджана для международных транспортных маршрутов. Было подчеркнуто, что реализация Зангезурского коридора создаст большие возможности для транспортных направлений "Север-Юг", "Восток-Запад", стран региона. Было отмечено, что Азербайджан готов к реализации масштабных проектов с развитой транспортной и транзитной инфраструктурой, в связи с чем была особо подчеркнута важность Бакинского международного морского порта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞahin Mustafayev: “Azərbaycan və Rusiyanın regionları arasında əlaqələr inkişaf etdiriləcək”

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