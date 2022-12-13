Шахин Багиров: Основная цель - увеличить прозрачность деятельности таможенных органов

Основные цели Государственного таможенного комитета заключаются в увеличении прозрачности деятельности таможенных органов, повышении удовлетворенности предпринимателей и сотрудников таможенных органов.

Основные цели Государственного таможенного комитета заключаются в увеличении прозрачности деятельности таможенных органов, повышении удовлетворенности предпринимателей и сотрудников таможенных органов.

Как передает Report, об этом на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров.

"Таможенный чиновник должен быть удовлетворен своей работой, чтобы нормально ее выполнять", - отметил он.