Шахин Багиров: Среди сотрудников таможенных органов много молодых и квалифицированных кадров

Среди сотрудников таможенных органов Азербайджана достаточно много молодых и квалифицированных кадров.

Среди сотрудников таможенных органов Азербайджана достаточно много молодых и квалифицированных кадров.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров на мероприятии по случаю профессионального праздника таможенников.

По его словам, для работника таможенных органов важны не только профессиональные навыки, но и личностные качества.

"Каждый таможенник должен работать над собой, что поспособствует развитию не только таможенной сферы, но и страны в целом. Среди сотрудников таможенных органов достаточно много молодых и квалифицированных кадров. Помимо служения нашему народу и государству, мы играем роль в формировании образцовых граждан", - отметил он.