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Шахин Багиров: Принцип "единого окна" упростит торговлю вдоль Среднего коридора

Шахин Багиров: Принцип "единого окна" упростит торговлю вдоль Среднего коридора Шахин Багиров: Принцип "единого окна" упростит торговлю вдоль Среднего коридора
Бизнес
16 января 2025 г. 11:09
Шахин Багиров: Принцип единого окна упростит торговлю вдоль Среднего коридора

Принцип "единого окна" создаст условия для более эффективной и прозрачной организации торгового процесса вдоль Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров на X заседании руководителей таможенных служб стран ОТГ в Баку.

По его словам, одним из ключевых проектов, имеющих стратегическое значение для расширения торговли в регионе и укрепления экономических связей, является "Упрощенный таможенный коридор".

"Применяемый нами принцип "единого окна" позволяет товарам и транспортным средствам двигаться по одному коридору на основе единой декларации, обмениваться информацией в электронном виде и использовать предварительно поданную декларацию в качестве транзитной корзины, что будет служить таким важным целям, как увеличение логистического потенциала в регионе", - подчеркнул глава ГТК.

Багиров подчеркнул, что страны ОТГ также нацелены на создание единой таможенной информационной системы, формирование механизмов управления общими рисками и внедрение инновационных технологий в сфере электронной торговли. Эти инициативы создадут основу для расширения торгового оборота между государствами-членами, углубления таможенного сотрудничества и реализации новых проектов.

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