Шахин Багиров: Осуществляемые Азербайджаном проекты вносят вклад в расширение сотрудничества с ОТГ

Инициированные и осуществляемые Азербайджаном региональные и международные проекты вносят важный вклад в расширение и укрепление сотрудничества с Организацией тюркских государств (ОТГ).

Инициированные и осуществляемые Азербайджаном региональные и международные проекты вносят важный вклад в расширение и укрепление сотрудничества с Организацией тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров на X заседании руководителей таможенных служб стран ОТГ в Баку.

По его словам, стратегическое географическое положение Азербайджана превращает его в важный транзитный и логистический центр:

"Такие проекты, как Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), международный транспортный коридор Север-Юг увеличивают транзитный потенциал Азербайджана и играют важную роль в углублении экономической интеграции стран ОТГ".