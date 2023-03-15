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Шахин Багиров: Мы хотим упростить процедуру транзита за счет повышения цифровизации на таможенных пунктах

Шахин Багиров: Мы хотим упростить процедуру транзита за счет повышения цифровизации на таможенных пунктах Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана намерен упростить процедуру транзита за счет повышения цифровизации на таможенно-пропускных пунктах.
Бизнес
15 марта 2023 г. 12:45
Шахин Багиров: Мы хотим упростить процедуру транзита за счет повышения цифровизации на таможенных пунктах

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана намерен упростить процедуру транзита за счет повышения цифровизации на таможенно-пропускных пунктах.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ГТК Шахин Багиров на состоявшейся в Баку многосторонней встрече по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры (Data pipeline) по принципу "единого окна" по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Восток-Запад.

По словам Багирова, цифровизация окажет положительное влияние на региональные и межконтинентальные грузоперевозки.

Выступивший на встрече генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев поблагодарил таможенный комитет Азербайджана за условия, созданные для упрощения грузоперевозок:

"Особенно важен обмен информацией между таможенно-пропускными пунктами, что позволит сократить время на перевозку грузов. При упрощении таможенно-транзитных процедур наряду с национальными интересами должны учитываться интересы стран региона. Также необходимо переходить к упрощению процедур на основе требований международных конвенций. ТРАСЕКА готова оказать в этом поддержку".

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Версия на азербайджанском языке Şahin Bağırov: "Gömrükdə rəqəmsallaşmanı artırmaqla tranzit prosedurunu sadələşdirmək istəyirik"

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