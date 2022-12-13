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Шахин Багиров: Изменение таможенного законодательства направлено на развитие бизнес-среды

Шахин Багиров: Изменение таможенного законодательства направлено на развитие бизнес-среды Изменение Таможенного кодекса и Закона "О таможенном тарифе" направлено на развитие бизнес-среды. Как сообщает Report, об этом на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил 1-й заместит
Бизнес
13 декабря 2022 г. 11:49
Шахин Багиров: Изменение таможенного законодательства направлено на развитие бизнес-среды

Изменение Таможенного кодекса и Закона "О таможенном тарифе" направлено на развитие бизнес-среды.

Как сообщает Report, об этом на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил 1-й заместитель председателя Государственного таможенного комитета, исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров.

"Предоставление уведомлений, связанных с определением таможенной стоимости, является важным шагом. Иногда, осознанно или неосознанно, таможенная пошлина устанавливается высокой. Выдавая уведомления мы устраняем эту проблему. Таможня должна быть больше контролирующим органом, чем доходной частью бюджета, чтобы предотвратить нелегальные поставки в нашу страну", - отметил Багиров.

Кроме того, по словам таможенника, в Азербайджане уже несколько месяцев заключения на таможенную экспертизу выдаются в электронном виде: "Заключение на товары, отправленные на экспертизу, выдаются в режиме онлайн. При повторном поступлении товаров на таможню не будет необходимости в их экспертизе, что сократит время таможенной процедуры".

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Версия на английском языке Shahin Baghirov: Changing customs legislation is aimed at development of business environment
Версия на азербайджанском языке Şahin Bağırov: "Gömrük qanunvericiliyinin dəyişdirilməsi biznes mühitinin inkişafına yönəlib"

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