Шахин Багиров: Гостаможня не влияет на цены лекарств

Государственный таможенный комитет не оказывает влияния на цены на лекарства, а если и оказывает, то только незначительное.

Государственный таможенный комитет не оказывает влияния на цены на лекарства, а если и оказывает, то только незначительное.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, врио председателя Шахин Багиров сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В большинстве случаев пропуск крупных партий лекарств оказывается невозможен. Например, таможня не будет возражать против большой партии аспирина. Однако есть перечень препаратов, ввоз которых необходимо контролировать. Что касается цен на лекарства, таможня не играет никакой роли в их изменении. Лекарства должны продаваться в аптеках не выше стоимости, установленной Тарифным советом. Если аптеки нарушают установленные тарифы, это уже другой вопрос", - сказал Ш.Багиров.