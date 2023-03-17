О нас

Шахин Багиров: Через пункт "Ханоба" смогут перемещаться транспортные средства различного назначения

Шахин Багиров: Через пункт "Ханоба" смогут перемещаться транспортные средства различного назначения Через открывшийся сегодня таможенный пост "Ханоба" на азербайджано-российской границе смогут перемещаться транспортные средства различного назначения.
Бизнес
17 марта 2023 г. 15:05
Шахин Багиров: Через пункт Ханоба смогут перемещаться транспортные средства различного назначения

Через открывшийся сегодня таможенный пост "Ханоба" на азербайджано-российской границе смогут перемещаться транспортные средства различного назначения.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров.

"Этот пограничный пункт пропуска существовал и раньше, однако его возможности были ограничены. Совместная деятельность создает условия для того, чтобы перемещение транспортных средств через границу в обоих направлениях осуществлялось без задержек", - отметил он.

Кроме того, председатель комитета сообщил, что в "Ханоба" установлены современные сканеры для проверки грузов: "Благодаря этому мы больше не проводим физический осмотр транспортных средств, поскольку с помощью изображений идентифицируются предметы. В Азербайджане есть специалисты в этой области. Тем самым мы упрощаем торговлю и уверенно внедряем меры безопасности".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şahin Bağırov: "Xanoba"dan müxtəlif təyinatlı maşınlar hərəkət edə biləcək"

Самое читаемое

В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
ФотоВ Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
14 марта 2023 г. 12:57
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
15 марта 2023 г. 13:29
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
15 марта 2023 г. 16:12
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
16 марта 2023 г. 13:08
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
16 марта 2023 г. 17:02
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
16 марта 2023 г. 23:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi