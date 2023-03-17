Шахин Багиров: Через пункт "Ханоба" смогут перемещаться транспортные средства различного назначения

Через открывшийся сегодня таможенный пост "Ханоба" на азербайджано-российской границе смогут перемещаться транспортные средства различного назначения.

Через открывшийся сегодня таможенный пост "Ханоба" на азербайджано-российской границе смогут перемещаться транспортные средства различного назначения.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров.

"Этот пограничный пункт пропуска существовал и раньше, однако его возможности были ограничены. Совместная деятельность создает условия для того, чтобы перемещение транспортных средств через границу в обоих направлениях осуществлялось без задержек", - отметил он.

Кроме того, председатель комитета сообщил, что в "Ханоба" установлены современные сканеры для проверки грузов: "Благодаря этому мы больше не проводим физический осмотр транспортных средств, поскольку с помощью изображений идентифицируются предметы. В Азербайджане есть специалисты в этой области. Тем самым мы упрощаем торговлю и уверенно внедряем меры безопасности".