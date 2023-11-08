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Сформирован список экспортеров рыбной продукции из Мурманска в Азербайджан

Сформирован список экспортеров рыбной продукции из Мурманска в Азербайджан За текущий год в Мурманской области 69 рыбоперерабатывающих компаний были включены в реестр экспортеров своей продукции в зарубежные страны, в том числе в Азербайджан.
Бизнес
8 ноября 2023 г. 17:24
Сформирован список экспортеров рыбной продукции из Мурманска в Азербайджан

За текущий год в Мурманской области 69 рыбоперерабатывающих компаний были включены в реестр экспортеров своей продукции в зарубежные страны, в том числе в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает Североморское межрегиональное Управление Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Эти предприятия получили возможность продавать рыбу и морепродукты, наряду с Азербайджаном, также в Узбекистан, Мексику, Тайвань, Евросоюз, Китай, Корею, Вьетнам, США, Тайланд, Турцию, ОАЭ, Японию и Индонезию.

Всего заявки на получение возможности продавать свою продукцию за границу подавали 79 рыбокомпаний Кольского Заполярья. Специалисты проверяли состояние холодильных терминалов и промысловых судов предприятий. 10 организаций не соответствовали требованиям стран-импортеров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana Murmanskdan balıq idxal edən şirkətlərin siyahısı formalaşıb

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