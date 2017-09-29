Сети маркетов "Араз" и "Фаворит" объединяются

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сеть супермаркетов Araz, осуществляющая деятельность с 2011 года, и открывшаяся в 2008 году сеть Favorit-Market решили объединиться для сотрудничества в сфере розничной торговли.

Согласно полученной Report информации, "слияние будет способствовать развитию этого сектора рынка, послужит мостом между поставщиками и потребителями, окажет положительное влияние на повышение удовлетворенности клиентов и культуры супермаркетов".