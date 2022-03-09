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Сеть пиццерий Papa John's прекращает операции в России

Сеть пиццерий Papa John's прекращает операции в России Американская сеть пиццерий Papa John's International Inc объявила о прекращении всех корпоративных операций в России.
Бизнес
9 марта 2022 г. 22:32
Сеть пиццерий Papa John's прекращает операции в России

Американская сеть пиццерий Papa John's International Inc объявила о прекращении всех корпоративных операций в России.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Компания завершила всю операционную, маркетинговую и деловую поддержку, а также взаимодействие с российским рынком, где все ее рестораны принадлежат независимым франчайзи, а также с владельцем франшизы, контролирующим операции и обеспечивающим все поставки ингредиентов для пиццерий через собственную сеть поставок", - заявляет компания.

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