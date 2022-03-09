Сеть пиццерий Papa John's прекращает операции в России

Американская сеть пиццерий Papa John's International Inc объявила о прекращении всех корпоративных операций в России.

Американская сеть пиццерий Papa John's International Inc объявила о прекращении всех корпоративных операций в России.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Компания завершила всю операционную, маркетинговую и деловую поддержку, а также взаимодействие с российским рынком, где все ее рестораны принадлежат независимым франчайзи, а также с владельцем франшизы, контролирующим операции и обеспечивающим все поставки ингредиентов для пиццерий через собственную сеть поставок", - заявляет компания.