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    Сеть маркетов RAHAT объявила о начале акции для школьников

    Акция называется Dərsə gedən bir uşaq...

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Сеть маркетов RAHAT объявила о начале новой акции.

    Как сообщает Report, цель акции "Dərsə gedən bir uşaq..." заключается в награждении отличников, поощрении более слабых учеников и поддержке первоклассников.

    Акция "Dərsə gedən bir uşaq..." будет проводиться ежегодно и по этой причине учащимся стоит стать отличниками. Желаем всем удачи!

    Более дешево, более удобно!

    Отметим, что акция проводится во всех маркетах RAHAT.

    На любую школьную принадлежность выдается 25-процентный бонус. С этими бонусами вы сможете повторно делать покупки в маркетах RAHAT.

    Подробную информацию можно получить, позвонив на "горячую линию" *5551 или же оставив сообщение на официальной странице RAHAT в Facebook.

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