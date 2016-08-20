Сеть маркетов RAHAT объявила о начале акции для школьников

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Сеть маркетов RAHAT объявила о начале новой акции.

Как сообщает Report, цель акции "Dərsə gedən bir uşaq..." заключается в награждении отличников, поощрении более слабых учеников и поддержке первоклассников.

Акция "Dərsə gedən bir uşaq..." будет проводиться ежегодно и по этой причине учащимся стоит стать отличниками. Желаем всем удачи!

Более дешево, более удобно!

Отметим, что акция проводится во всех маркетах RAHAT.

На любую школьную принадлежность выдается 25-процентный бонус. С этими бонусами вы сможете повторно делать покупки в маркетах RAHAT.

Подробную информацию можно получить, позвонив на "горячую линию" *5551 или же оставив сообщение на официальной странице RAHAT в Facebook.