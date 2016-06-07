Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сеть маркетов RAHAT подготовила скидочную корзину "Ramazan səbəti", чтобы в священный месяц Рамазан каждый смог накрыть богатый стол.

Как сообщает Report, в маркетах RAHAT корзину "Ramazan səbəti", в которую входят продукты 14-ти наименований на сумму 35 манатов, можно приобрести за 27 манатов. Кроме того, клиентам, приобретающим корзину "Ramazan səbəti", будет предложена 50% скидка на замороженную курицу "Mərcan", 1 кг которой предлагается не за 3 маната 26 гяп., а за 1 манат 63 гяп.

Для информации отметим, что в маркетах RAHAT также организуют ифтар (разговение). Для покупателей, которые будут отовариваться в маркетах RAHAT во время ифтара и для прохожих также представится возможность открыть ифтар прямо в маркете.

Отметим, что корзину "Ramazan səbəti" можно будет также заказать на онлайн странице маркета RAHAT www.rahatmarket.az.

Телефон для связи - "горячая линия": *5551, www.facebook.com/rahat.az, www.instagram.com/rahatmarket.

Напомним, что сеть маркетов RAHAT расположена в городах Баку, Хырдалан, Мингячевир и Барда.