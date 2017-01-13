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    Сеть известных супермаркетов в Баку приостановила деятельность

    Директор: Закрытие маркетов связано с ослаблением торговли и работой в убыток

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Сеть известных супермаркетов Lider-AS в Баку приостановила деятельность.

    Как сообщает Report, маркеты сети не работают уже на протяжении нескольких дней.  

    Продукты из маркета развозятся в другие места. 

    Директор супермаркетов Lider-AS Исмаил Исмаилов подтвердил факт Report и заявил, что маркеты приостановили свою деятельность с 10 января. 

    Он отметил, что ранее функционировали 4 маркета в различных частях Баку. Недавно закрылся маркет на проспекте Гусейна Джавида: "10 января деятельность приостановили филиалы на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Шафаята Мехдиева и Джафара Хандана". 

    И.Исмаилов отметил, что закрытие маркетов связано с ослаблением торговли и работой в убыток. 

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