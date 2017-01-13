Сеть известных супермаркетов в Баку приостановила деятельность

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Сеть известных супермаркетов Lider-AS в Баку приостановила деятельность.

Как сообщает Report, маркеты сети не работают уже на протяжении нескольких дней.

Продукты из маркета развозятся в другие места.

Директор супермаркетов Lider-AS Исмаил Исмаилов подтвердил факт Report и заявил, что маркеты приостановили свою деятельность с 10 января.

Он отметил, что ранее функционировали 4 маркета в различных частях Баку. Недавно закрылся маркет на проспекте Гусейна Джавида: "10 января деятельность приостановили филиалы на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Шафаята Мехдиева и Джафара Хандана".

И.Исмаилов отметил, что закрытие маркетов связано с ослаблением торговли и работой в убыток.