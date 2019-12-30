Серийные поставки российских самолетов Ил-114-300 начнутся в 2023 году

ПАО "Ил" планирует начать серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300 в 2023 году.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Планируется приступить к наземным, а затем летным испытаниям первого опытного образца Ил-114-300 в следующем году. В конце 2020 года к программе испытаний планируется подключить самолет Ил-114-300, собранный на ЛАЗ им. П. А. Воронина. В 2022 году предполагается завершить сертификацию Ил-114-300, с 2023 года - начать серийные поставки", - говорится в сообщении.