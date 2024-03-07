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Ясин Экрем Серим встретился в Баку с турецкими инвесторами

Ясин Экрем Серим встретился в Баку с турецкими инвесторами Заместитель министра иностранных дел Турции Ясин Экрем Серим встретился с турецкими инвесторами и бизнесменами в посольстве своей страны в Азербайджане.
Бизнес
7 марта 2024 г. 00:40
Ясин Экрем Серим встретился в Баку с турецкими инвесторами

Заместитель министра иностранных дел Турции Ясин Экрем Серим встретился с турецкими инвесторами и бизнесменами в посольстве своей страны в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Турции.

"Наш заместитель министра Ясин Экрем Серим встретился с турецкими инвесторами и бизнесменами в Азербайджане в нашем посольстве в Баку. В ходе встречи были совместно оценены шаги, которые могли бы еще больше увеличить взаимные инвестиции и торговлю в будущем. Он ответил на вопросы бизнесменов, обсудил с ними проблемы и пути их решения", - отметили в внешнеполитическом ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin XİN başçısının müavini Bakıda türkiyəli investorlarla qarşılıqlı sərmayələri müzakirə edib

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