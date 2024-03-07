Ясин Экрем Серим встретился в Баку с турецкими инвесторами

Заместитель министра иностранных дел Турции Ясин Экрем Серим встретился с турецкими инвесторами и бизнесменами в посольстве своей страны в Азербайджане.

Заместитель министра иностранных дел Турции Ясин Экрем Серим встретился с турецкими инвесторами и бизнесменами в посольстве своей страны в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Турции.

"Наш заместитель министра Ясин Экрем Серим встретился с турецкими инвесторами и бизнесменами в Азербайджане в нашем посольстве в Баку. В ходе встречи были совместно оценены шаги, которые могли бы еще больше увеличить взаимные инвестиции и торговлю в будущем. Он ответил на вопросы бизнесменов, обсудил с ними проблемы и пути их решения", - отметили в внешнеполитическом ведомстве.