Семья владельца компании "Полюс" Керимова возглавила российский список Forbes

Семья Сулеймана Керимова, владеющая золотодобывающей компанией "Полюс", впервые заняла первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes.

Семья Сулеймана Керимова, владеющая золотодобывающей компанией "Полюс", впервые заняла первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time.

За день состояние семьи Керимова выросло на 1,7 млрд долларов США - до 24,8 млрд долларов США.

Основу состояния семьи Керимова составляют акции "Полюса". Основным бенефициаром компании является сын Сулеймана Керимова Саид (76,84% акций). Весь пакет Саида Керимова в "Полюсе" сейчас оценивается в 25,6 млрд долларов США.