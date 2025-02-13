Семейство индийского миллиардера Амбани стало самым богатым в Азии

Семейный клан индийского миллиардера Мукеша Амбани возглавил представленный агентством Bloomberg список 20 богатейших семейств в Азии.

Семейный клан индийского миллиардера Мукеша Амбани возглавил представленный агентством Bloomberg список 20 богатейших семейств в Азии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В него вошли наиболее состоятельные семьи из Индии, Таиланда, Китая, Индонезии, Малайзии и других стран. Клан Амбани, владеющий одним из крупнейших в Индии промышленных конгломератов Reliance Industries, занял в списке первое место благодаря финансовым активам в размере $90,5 млрд.

На второй позиции в "двадцатке" семья Чераванонт из Таиланда с состоянием $42,6 млрд, владеющая группой компаний Charoen Pokphand по производству продовольственных товаров и ведущая телекоммуникационный бизнес по всей Азии. Семейство индонезийского банкира Хартоно, занявшее третье место в рейтинге, владеет капиталом в $42,2 млрд. Помимо Амбани, Bloomderg включил в список еще шесть семей индийских миллиардеров.

Cовокупное богатства миллиардеров в Индии, утроилось за последние 10 лет и сейчас составляет $905,6 млрд. По данным крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Group, число индийских миллиардеров выросло за этот период более чем в два раза и приблизилось к 300. В стране в настоящее время официально зарегистрировано 108 семейных бизнес-предприятий с капиталом свыше $1 млрд, что сделало Индию третьей страной в мире по этому показателю. Семейные предприятия сыграли решающую роль в обеспечении экономического роста Индии и оказали значительное влияние на трансформацию экономики страны. Заметный импульс к увеличению числа индийских миллиардеров придали такие факторы, как урбанизация, рост производственных мощностей промышленности и переход Индии на зеленую энергетику, подчеркнул UBS.