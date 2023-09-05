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Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном

Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном Расширение сферы действия Соглашения о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией позволит увеличить товарооборот между двумя странами до 15 млрд долларов США.
Бизнес
5 сентября 2023 г. 16:23
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном

Расширение сферы действия Соглашения о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией позволит увеличить товарооборот между двумя странами до 15 млрд долларов США.

Об этом Report заявил член правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан Сельджук Акат.

По его словам, в апреле этого года между Азербайджаном и Турцией был подписан протокол о расширении сферы действия Соглашения о преференциальной торговле: "Согласно протоколу, к существующему перечню добавлены некоторые виды сельскохозяйственной и промышленной продукции. Это важный шаг для достижения поставленных целей по увеличению объема товарооборота до 15 млрд долларов США".

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Версия на английском языке Selcuk Akat: Türkiye wants to increase trade turnover and investments with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Selçuk Akat: "Türkiyə Azərbaycan ilə ticarət dövriyyəsini və investisiyaları artırmaq istəyir"

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