Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном

Расширение сферы действия Соглашения о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией позволит увеличить товарооборот между двумя странами до 15 млрд долларов США.

Расширение сферы действия Соглашения о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией позволит увеличить товарооборот между двумя странами до 15 млрд долларов США.

Об этом Report заявил член правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан Сельджук Акат.

По его словам, в апреле этого года между Азербайджаном и Турцией был подписан протокол о расширении сферы действия Соглашения о преференциальной торговле: "Согласно протоколу, к существующему перечню добавлены некоторые виды сельскохозяйственной и промышленной продукции. Это важный шаг для достижения поставленных целей по увеличению объема товарооборота до 15 млрд долларов США".