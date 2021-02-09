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Сельджук Акат: Развитие Карабаха мы должны рассматривать не как бизнес, а как задачу

Сельджук Акат: Развитие Карабаха мы должны рассматривать не как бизнес, а как задачу "Объем товарооборота между Турцией и Азербайджаном в настоящее время составляет около 4,5 млрд долларов США. Цель - довести эту цифру до 15 млрд долларов США".
Бизнес
9 февраля 2021 г. 18:15
Сельджук Акат: Развитие Карабаха мы должны рассматривать не как бизнес, а как задачу

"Объем товарооборота между Турцией и Азербайджаном в настоящее время составляет около 4,5 млрд долларов США. Цель - довести эту цифру до 15 млрд долларов США".

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава Турецко-азербайджанского делового совета Управления внешнеэкономических связей Турции (DEİK) Сельджук Акат.

"Главы государств поставили цель – довести объем товарооборота до 15 млрд долларов. Мы выполнили задачу пока лишь на треть. Уверен, в ближайшее время не только достигнем, но и превзойдем целевые показатели, во многом благодаря инвестициям в Карабах", - сказал Акат.

По его словам, DEİK продолжает сотрудничество со структурами и компаниями Азербайджана, в том числе в режиме онлайн.

Он подчеркнул, что Азербайджан обладает сильной и устойчивой экономикой и не последнюю роль в этом играет нефтяная промышленность. "Цены на нефть растут, что также в интересах Баку. Азербайджанская нефть торгуется чуть дороже ввиду лучшего качества", - констатировал представитель DEİK.

При этом он привлек внимание к экономическому потенциалу районов, освобожденных от армянской оккупации.

"В Карабахский регион планируются крупные инвестиции, поэтому вполне логично предполагать, что эта часть республики станет одним из двигателей экономического роста Азербайджана", - сказал Акат.

Инвестиции в Нагорный Карабах позволят не только достичь, но и превзойти целевой показатель товарооборота, уверен представитель DEİK.

"Мы должны рассматривать работу турецких компаний для развития Карабаха не как бизнес, а как задачу”, - добавил С.Акат.

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Версия на азербайджанском языке Selçuk Akat: "Qarabağın inkişafını biznes deyil, vəzifə olaraq görməliyik”

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