Секретариат ОЭС: Азербайджан вносит большой вклад в продвижение целей и задач организации

Азербайджан вносит большой вклад в продвижение целей и задач Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Азербайджан вносит большой вклад в продвижение целей и задач Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report, об этом сказано в обращении генерального секретариата ОЭС к участникам бакинского III Форума аналитических центров ОЭС на тему "Экономика нового поколения: вызовы и перспективы".

В обращении подчеркнуто, что ОЭС имеет большой потенциал для использования экономических, торговых и инвестиционных связей между государствами-членами, а Азербайджан является активным членом организации.