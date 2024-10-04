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Секретариат ОЭС: Азербайджан вносит большой вклад в продвижение целей и задач организации

Секретариат ОЭС: Азербайджан вносит большой вклад в продвижение целей и задач организации Азербайджан вносит большой вклад в продвижение целей и задач Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Бизнес
4 октября 2024 г. 11:48
Секретариат ОЭС: Азербайджан вносит большой вклад в продвижение целей и задач организации

Азербайджан вносит большой вклад в продвижение целей и задач Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report, об этом сказано в обращении генерального секретариата ОЭС к участникам бакинского III Форума аналитических центров ОЭС на тему "Экономика нового поколения: вызовы и перспективы".

В обращении подчеркнуто, что ОЭС имеет большой потенциал для использования экономических, торговых и инвестиционных связей между государствами-членами, а Азербайджан является активным членом организации.

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