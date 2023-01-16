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Сегодня в швейцарском Давосе открывается Всемирный экономический форум

Сегодня в швейцарском Давосе открывается Всемирный экономический форум Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет в швейцарском Давосе с 16 по 20 января под девизом "Сотрудничество в условиях раздробленного мира".
Бизнес
16 января 2023 г. 06:33
Сегодня в швейцарском Давосе открывается Всемирный экономический форум

Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет в швейцарском Давосе с 16 по 20 января под девизом "Сотрудничество в условиях раздробленного мира".

Как напоминает Report, с 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей. В 2021 году встреча ВЭФ прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Форум 2022 года не состоялся в январе из-за COVID и проводился в мае.

По оценкам организаторов, в этом году Давос посетит рекордное число участников – более 2,7 тысячи человек. Согласно программе форума, 17 января ожидаются выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. В среду, 18 января, выступят с речью генсек ООН Антониу Гутерреш и канцлер ФРГ Олаф Шольц. На следующий день запланировано обращение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Лично посетят Давос президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг, сербский президент Александр Вучич, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, а также директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Программа ВЭФ этого года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Davosda Dünya İqtisadi Forumu işə başlayır

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