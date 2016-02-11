​Сегодня в Лондоне состоится заседание Межправительственной комиссии Великобритания-Азербайджан

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Лондоне прошли Образовательный форум и заседание совместных рабочих групп по торговле и инвестициям, финансам и профессиональным услугам, действующих в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Великобритания-Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, на заседаниях прошли обсуждения, касающиеся экономических связей между Великобританией и Азербайджаном, перспектив сотрудничества в соответствующих сферах, а также подготовки к заседанию комиссии.

Сегодня состоится заседание рабочей группы по нефти и газу и первое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Великобритания-Азербайджан.

Делегация во главе с министром экономики и сопредседателем комиссии Шахином Мустафаевым находится с визитом в Лондоне для участия в заседании комиссии. Сопредседателем комиссии с британской стороны является министр по торговле и инвестициям Фрэнсис Мод.