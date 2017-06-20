Сегодня приватизировано 32 объекта госимущества

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сегодня Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) провел очередной аукцион по приватизации госимущества.

Как передает Report, на аукционе приватизировано в целом 32 объекта госимущества. По информации, приватизировано 1 акционерное общество, 19 малых государственных предприятий, 7 нежилых площадей и 5 транспортных средств.

По Баку даны заявки на 1 акционерное общество, 8 малых государственных предприятий, 6 неиспользуемых нежилых площадей и 5 транспортных средств, по другим городам и районам республики - 11 малых государственных предприятий, 1 неиспользуемая нежилая площадь. В целом, в бюджет перечислено свыше 1 млн манатов.

Из 8 приватизированных на аукционе малых госпредприятий 3 расположено в Сабунчинском, 3 в Сураханском, остальные соответственно в Насиминском и Пираллахинском районах. Из 6 неиспользуемых нежилых площадей 4 находятся в Наримановском, остальные соответственно в Сабунчинском и Насиминском районах.