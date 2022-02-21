Сегодня из Астары отправится очередной поезд в рамках проекта "Агроэкспресс"

Сегодня из Астары отправится очередной поезд в рамках азербайжано-российского проекта "Агроэкспресс".

Сегодня из Астары отправится очередной поезд в рамках азербайжано-российского проекта "Агроэкспресс".

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе проходящего в Баку бизнес-форума Azerbaijan & Udmurtia.

По его словам, проект "Агроэкспресс" будет способствовать росту товарооборота между Азербайджаном и Россией.

Ю. Абдуллаев также отметил важность развития ненефтяного экспорта страны.

В феврале 2022 года в рамках проекта "Агроэкспресс" по доставке грузов с помощью ускоренных поездов запущен первый грузовой поезд с плодоовощной продукцией из Азербайджана в Россию.