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    Цены на некоторые подорожавшие сегодня сигареты вновь снижены - СПИСОК

    Сегодня утром цены на сигареты были повышены на 25-30%

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Цены на некоторые подорожавшие сегодня сигареты вновь снижены. 

    Report предлагает список сигарет, цены на которые были снижены: 

    Sobranie - нынешняя цена 3.60 AZN; цена до вечера 4 сентября - 3.30 AZN; цена на утро 5 сентября - 3.70 AZN.

    P&S - 2.40 AZN; 2.30 AZN ; 2.50 AZN

    West (тонкий) - 2.80 AZN; 2.60 AZN; 2.90 AZN

    Davudoff (толстый) - 3.30 AZN; 3.30 AZN; 3.60 AZN

    Davudoff (тонкий) - 3.30 AZN3.30 AZN; 3.60 AZN.

    Напомним, что сегодня утром цены на сигареты были повышены на 25-30%. 

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