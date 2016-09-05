Цены на некоторые подорожавшие сегодня сигареты вновь снижены - СПИСОК

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Цены на некоторые подорожавшие сегодня сигареты вновь снижены.

Report предлагает список сигарет, цены на которые были снижены:

Sobranie - нынешняя цена 3.60 AZN; цена до вечера 4 сентября - 3.30 AZN; цена на утро 5 сентября - 3.70 AZN.

P&S - 2.40 AZN; 2.30 AZN ; 2.50 AZN

West (тонкий) - 2.80 AZN; 2.60 AZN; 2.90 AZN

Davudoff (толстый) - 3.30 AZN; 3.30 AZN; 3.60 AZN

Davudoff (тонкий) - 3.30 AZN; 3.30 AZN; 3.60 AZN.

Напомним, что сегодня утром цены на сигареты были повышены на 25-30%.