​SECO: В Азербайджане существует проблема финансирования малого и среднего бизнеса

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Кредитование с использованием движимого имущества может увеличить вклад малого и среднего бизнеса в ВВП в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель регионального директора Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) Симон Хеберли.

"В Азербайджане вклад малого и среднего бизнеса в ВВП равен 10%. В Швейцарии этот показатель составляет 60%, вклад в занятость - 70%. В 2014 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП в Азербайджане составил 8 млрд. манатов, в Швейцарии эта цифра больше в 50 раз. Это связано с удобным и выгодным финансированием этой сферы", - сказал представитель SECO.

По его словам, в Азербайджане представители малого и среднего бизнеса жалуются на ограниченные возможности выхода к финансовым источникам: "По результатам опроса Всемирного банка в стране среди представителей малого и среднего бизнеса, 51% из них отметили затруднение доступа к капиталу. Создание реестра движимого имущества, использование движимого имущества в качестве залога при кредитовании расширит возможности выхода малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам", - отметил С.Хеберли.