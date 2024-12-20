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Счетная палата выявила недостатки в деятельности Госагентства водных ресурсов Азербайджана

Счетная палата выявила недостатки в деятельности Госагентства водных ресурсов Азербайджана 17:28
Бизнес
20 декабря 2024 г. 18:02
Счетная палата выявила недостатки в деятельности Госагентства водных ресурсов Азербайджана

Счетная палата Азербайджана провела аудит в Государственном агентстве водных ресурсов и выявила ряд недостатков в его деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, аудит был проведен в рамках рабочего плана Счетной палаты на 2024 год. Его целью была проверка организации работы коллекторно-дренажных систем в Кура-Араксинской низменности, эффективности мероприятий по борьбе с деградацией почв и управления водными ресурсами.

По итогам аудита установлено, что Агентство и его подведомственные структуры не разработали стратегические планы с указанием долгосрочных целей. Деятельность агентства строилась на основе годового плана эксплуатационных мероприятий; годовые планы утверждались с занижением подведомственными структурами показателей потребностей, которые впоследствии корректировались в сторону фактического исполнения. Кроме этого, имели место задержки в эксплуатационных работах и ограничения мероприятий по обслуживанию дренажно-коллекторной сети.

Эти факторы негативно сказались на своевременности и эффективности мероприятий по борьбе с деградацией земель.

Счетная палата Азербайджана также выявила значительные проблемы, связанные с засолением почв и его влиянием на сельское хозяйство региона. Засоление стало одной из причин снижения урожайности ключевых сельскохозяйственных культур в Кура-Араксинской низменности по сравнению с предыдущими годами.

По данным палаты, число фермеров, имеющих посевные площади до 3 гектаров и подававших заявки на субсидии, уменьшилось на 20,3% в 2023 году по сравнению с 2021 годом. Общая сумма выплаченных субсидий на посевы сократилась на 2,9 млн манатов. Отказ от земледелия в сельской местности вызвал рост уровня безработицы на 36,4% в 2023 году по сравнению с 2015 годом. Также увеличилось число участников программ самозанятости, что потребовало значительных бюджетных расходов.

Коллегия Счетной палаты утвердила итоги аудита и рекомендовала Государственному агентству водных ресурсов усилить внутренний контроль, включая и подведомственные структуры. Также рекомендовано направить соответствующие предложения в государственные органы для устранения выявленных недостатков.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin fəaliyyətində nöqsanlar aşkar edib

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