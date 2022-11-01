О нас

Счетная палата: Стратегия социально-экономического развития учтена в бюджете частично

Счетная палата: Стратегия социально-экономического развития учтена в бюджете частично Счетная палата пришла к выводу, что некоторые мероприятия по реализации "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" учтены в госбюджете на следующий год, а другие не нашли прямого отражения в показателях госбюджета. Как сообщает Rep
Бизнес
1 ноября 2022 г. 09:46
Счетная палата: Стратегия социально-экономического развития учтена в бюджете частично

Счетная палата пришла к выводу, что некоторые мероприятия по реализации "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" учтены в госбюджете на следующий год, а другие не нашли прямого отражения в показателях госбюджета.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Палаты на пакет бюджета.

В документе отмечается, что в проекте государственного бюджета 2023 года, на фоне указания финансовых возможностей Стратегии, не приведено распределение прогнозируемых расходов по мероприятиям и по направлениям расходов, что повлияло на оценку соответствия проекта бюджета стратегическому документу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке HP: "Sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası" büdcədə qismən nəzərə alınıb"

Самое читаемое

Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi