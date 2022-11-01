Счетная палата: Стратегия социально-экономического развития учтена в бюджете частично

Счетная палата пришла к выводу, что некоторые мероприятия по реализации "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" учтены в госбюджете на следующий год, а другие не нашли прямого отражения в показателях госбюджета. Как сообщает Rep

Счетная палата пришла к выводу, что некоторые мероприятия по реализации "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" учтены в госбюджете на следующий год, а другие не нашли прямого отражения в показателях госбюджета.



Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Палаты на пакет бюджета.



В документе отмечается, что в проекте государственного бюджета 2023 года, на фоне указания финансовых возможностей Стратегии, не приведено распределение прогнозируемых расходов по мероприятиям и по направлениям расходов, что повлияло на оценку соответствия проекта бюджета стратегическому документу.