Счетная палата направит в Генпрокуратуру материалы по итогам проверки в НАНА

16:20

Счетная палата Азербайджана выявила факты нецелевого использования госсредств и имущества Управлением делами Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), материалы по итогам аудита будут направлены в Генпрокуратуру.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Палаты.

Коллегия палаты обсудила заключения по итогам аудиторских проверок в Азербайджанском государственном экономическом университете, Космическом агентстве, Министерстве науки и образования и подведомственном ему Управлении капитального строительства и снабжения. По итогам обсуждений были утверждены аудиторские заключения и приняты решения о мерах для устранения выявленных нарушений.

Кроме этого, были обсуждены результаты аудита управления государственными средствами и другим госимуществом со стороны Управделами НАНА. В результате аудита выявлены факты нецелевого использования государственных средств и имущества в 2020-2021гг, в которых усматриваются признаки состава преступления. В связи с этим Коллегия Счетпалаты приняла решение направить соответствующие материалы в Генпрокуратуру.