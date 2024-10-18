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Счетная палата направит в Генпрокуратуру материалы по итогам проверки в НАНА

Счетная палата направит в Генпрокуратуру материалы по итогам проверки в НАНА 16:20
Бизнес
18 октября 2024 г. 16:43
Счетная палата направит в Генпрокуратуру материалы по итогам проверки в НАНА

Счетная палата Азербайджана выявила факты нецелевого использования госсредств и имущества Управлением делами Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), материалы по итогам аудита будут направлены в Генпрокуратуру.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Палаты.

Коллегия палаты обсудила заключения по итогам аудиторских проверок в Азербайджанском государственном экономическом университете, Космическом агентстве, Министерстве науки и образования и подведомственном ему Управлении капитального строительства и снабжения. По итогам обсуждений были утверждены аудиторские заключения и приняты решения о мерах для устранения выявленных нарушений.

Кроме этого, были обсуждены результаты аудита управления государственными средствами и другим госимуществом со стороны Управделами НАНА. В результате аудита выявлены факты нецелевого использования государственных средств и имущества в 2020-2021гг, в которых усматриваются признаки состава преступления. В связи с этим Коллегия Счетпалаты приняла решение направить соответствующие материалы в Генпрокуратуру.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası AMEA-nın İşlər İdarəsi ilə bağlı Baş Prokurorluğa müraciət edib

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