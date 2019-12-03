Сеть ювелирных магазинов Pandora будет продана

Сбербанк намерен в перспективе продать «ПанКлуб», владеющий франшизой ювелирной сети Pandora в России.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, об этом рассказал журналистам вице-президент по инвестиционной деятельности Сбербанка, председатель совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин.

«Компания «ПанКлуб», которая является дистрибьютором по франшизе Pandora, сети ювелирных украшений, она перешла в собственность Сбербанка. Для нас эта активность не является ключевой. Наша задача — развивать компанию и в какой-то перспективе ее продать», — сказал он.

Сбербанк в 2014 году приобрел 35% кипрской Panclub, оставшиеся 65% получил в 2015 году за долги. Компании принадлежит ЗАО «ПанКлуб», владеющее франшизой датской ювелирной сети Pandora в России.

«У нас был публичный случай, о котором уже писали, — это наши инвестиции в компанию «ПанКлуб». Инвестиции, которые мы делали в начале 2014 года. Был по ней, а даже по своим обязательствам… основной акционер «ПанКлуба» Максим Ноготков, он допустил дефолт по своим обязательствам… соответственно, нам пришлось предъявить к погашению те средства, которые мы давали на этот бизнес», — напомнил Рацин.