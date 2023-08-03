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ATİB: Наша цель - создать совместные предприятия в третьих странах 

ATİB: Наша цель - создать совместные предприятия в третьих странах  В настоящее время основной целью Азербайджано-турецкое объединение деловых людей (ATİB) является создание совместными инвестициями структур в третьих странах.
Бизнес
3 августа 2023 г. 13:13
ATİB: Наша цель - создать совместные предприятия в третьих странах 

В настоящее время основной целью Азербайджано-турецкое объединение деловых людей (ATİB) является создание совместными инвестициями структур в третьих странах.

Об этом в интервью Report заявил председатель правления ATİB Джемал Янгын.

"В 2023 году мы увидим результаты работы и более эффективно выстроим свою деятельность в этом направлении”, - отметил он.

Он также отметил, что основная миссия ATİB - способствовать развитию экономических связей между Азербайджаном и Турцией.

Интервью с Джемалом Янгыном вы можете прочитать здесь.

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Версия на азербайджанском языке ATİB: "Məqsədimiz müştərək müəssisələrin 3-cü ölkələrə ixracına şərait yaratmaqdır"

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