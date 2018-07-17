Saxo Bank спрогнозировал цены на нефть и драгоценные металлы

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Saxo Bank дал прогноз по ценам на нефть, золото и серебро в этом году.

Как сообщает Report, глава отдела стратегий на товарных рынках Оле Хансен отметил, что во второй половине 2018 года ценам на нефть сначала окажет поддержку сильный спрос, а также геополитические риски, связанные с опасениями по поводу поставок из Венесуэлы и Ирана, по мере приближения срока введения американских санкций.

Однако эти опасения со временем может вытеснить акцент на возможном замедлении роста спроса со стороны развивающихся рынков, подчеркнул он.

Хансен также отметил, что в июне цены на золото резко пошли вниз: "Рынок, который рос на протяжении трех кварталов, повернул в обратную сторону. Июньское ухудшение ситуации вызвало вопросы, но не разрушило наш позитивный прогноз по золоту. Основной проблемой в краткосрочной перспективе остается отрицательная корреляция с долларом, но, с учетом негативного кратко- и среднесрочного прогноза по доллару, мы считаем, что влияние сдерживающих рост факторов в наступающем квартале ослабнет".

Касаясь цен на серебро, эксперт Saxo Bank заявил, что настроения рынка на третий квартал остаются напряженными, особенно если недавние признаки замедления в экономике начнут проявляться в ослаблении рынков промышленных металлов.

"Однако определяющим фактором направления движения рынка серебра является золото, и с учетом нашего прогноза по желтому металлу, мы предполагаем, что серебро будет продолжать пытаться преодолеть уровень сопротивления, и со временем вырастет еще больше", - заключил Хансен.