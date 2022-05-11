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Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире, опередив Apple

Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире, опередив Apple Рыночная капитализация нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco превысила аналогичный показатель американской корпорации Apple, что делает Saudi Aramco самой дорогой компанией на планете.
Бизнес
11 мая 2022 г. 22:55
Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире, опередив Apple

Рыночная капитализация нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco превысила аналогичный показатель американской корпорации Apple, что делает Saudi Aramco самой дорогой компанией на планете.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его информации, рыночная капитализация национальной нефтяной компании составила 2,43 трлн долларов США, а Apple - 2,41 трлн долларов США. В начале года Apple стала первой в истории компанией, чья капитализация превысила 3 трлн долларов США, однако с тех пор этот показатель значительно снизился.

По данным Bloomberg, слабость акций технологических компаний (в том числе Apple) в 2022 году возникла на фоне опасений по поводу инфляции и более агрессивной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Важную роль также сыграли ограничения цепочки поставок, подчеркивает агентство.

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