Saudi Aramco привлекла $12 млрд в ходе дебютного размещения долговых обязательств

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco во вторник выручила $12 млрд за счет первого размещения долговых обязательств со сроком погашения от трех до 30 лет. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По их данным, компания рассчитывала привлечь около $10 млрд. Результат торгов бондами трех различных типов превысил эти ожидания. Этот факт указывает на позитивное восприятие инвесторами предстоящего первичного публичного размещения акций Saudi Aramco (IPO), намеченного на 2021 год, полагает газета.

Как информировало издание в начале апреля, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии впервые за три десятилетия опубликовала отчет о своей деятельности. Согласно этому отчету, чистая прибыль Saudi Aramco в 2018 году достигла $111,1 млрд, выручка составила $355,9 млрд, операционная прибыль до вычета расходов по выплате процентов и налогов - $212 млрд.

Согласно отчетности компании, содержащей данные за три года, в 2017 году чистая прибыль Saudi Aramco составляла $75,9 млрд, в 2016 году - $13,2 млрд. Газета обратила внимание, что по итогам 2018 года чистая прибыль Saudi Aramco превысила результаты Apple (чистая прибыль составила $60 млрд), Exxon Mobil ($21 млрд) и Amazon ($10 млрд).