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Saudi Aramco покупает 10% акций производителя тепловых двигателей

Saudi Aramco покупает 10% акций производителя тепловых двигателей Компания Saudi Aramco (Саудовская Аравия) приобретет 10% акций Horse Powertrain, являющегося совместным предприятием французской Renault и китайской Geely по производству тепловых двигателей.
Бизнес
28 июня 2024 г. 20:38
Saudi Aramco покупает 10% акций производителя тепловых двигателей

Компания Saudi Aramco (Саудовская Аравия) приобретет 10% акций Horse Powertrain, являющегося совместным предприятием французской Renault и китайской Geely по производству тепловых двигателей.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Geely.

Сделка оценивает совместное предприятие, поставляющее бензиновые двигатели, гибридные системы и коробки передач для тепловых транспортных средств, в 7,40 млрд евро (7,93 млрд долларов США).

С завершением сделки, Geely и французский автомобильный конгломерат будут иметь по 45% акций совместного предприятия.

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