Saudi Aramco покупает 10% акций производителя тепловых двигателей

Компания Saudi Aramco (Саудовская Аравия) приобретет 10% акций Horse Powertrain, являющегося совместным предприятием французской Renault и китайской Geely по производству тепловых двигателей.

Компания Saudi Aramco (Саудовская Аравия) приобретет 10% акций Horse Powertrain, являющегося совместным предприятием французской Renault и китайской Geely по производству тепловых двигателей.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Geely.

Сделка оценивает совместное предприятие, поставляющее бензиновые двигатели, гибридные системы и коробки передач для тепловых транспортных средств, в 7,40 млрд евро (7,93 млрд долларов США).

С завершением сделки, Geely и французский автомобильный конгломерат будут иметь по 45% акций совместного предприятия.