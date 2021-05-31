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Saudi Aramco покидает азербайджанский рынок

Saudi Aramco покидает азербайджанский рынок Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии объявила о ликвидации дочерней компании Saudi Aramco в Азербайджане – ООО Aramco Overseas Company Azerbaijan.
Бизнес
31 мая 2021 г. 14:40
Saudi Aramco покидает азербайджанский рынок

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии объявила о ликвидации дочерней компании Saudi Aramco в Азербайджане – ООО Aramco Overseas Company Azerbaijan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Кредиторы могут подать свои требования в течение 2 месяцев по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Измир, 8 (бизнес-центр Hyatt Tower).

Напомним, что Aramco Overseas Company Azerbaijan была создана в 2018 году с уставным капиталом в 10 тысяч евро.

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Версия на английском языке Saudi Aramco leaves Azerbaijani market 
Версия на азербайджанском языке “Saudi Aramco” Azərbaycan bazarını tərk edir

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