Saudi Aramco покидает азербайджанский рынок

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии объявила о ликвидации дочерней компании Saudi Aramco в Азербайджане – ООО Aramco Overseas Company Azerbaijan.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии объявила о ликвидации дочерней компании Saudi Aramco в Азербайджане – ООО Aramco Overseas Company Azerbaijan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Кредиторы могут подать свои требования в течение 2 месяцев по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Измир, 8 (бизнес-центр Hyatt Tower).

Напомним, что Aramco Overseas Company Azerbaijan была создана в 2018 году с уставным капиталом в 10 тысяч евро.