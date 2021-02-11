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Saudi Aramco опередила по капитализации Microsoft

Saudi Aramco опередила по капитализации Microsoft Крупнейшей по капитализации компанией мира остается американская корпорация Apple, чья стоимость превышает 2 трлн доллара США
Бизнес
11 февраля 2021 г. 18:48
Saudi Aramco опередила по капитализации Microsoft

Нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco всего за неделю смогла вернуться на второе место в списке крупнейших по капитализации компаний мира.

Как передает Report со ссылкой на angi, она сместила Microsoft на третью строчку, первой остается Apple.

По итогам торгов 10 февраля капитализация Saudi Aramco составила примерно 1,836 трлн долларов США, тогда как стоимость Microsoft равна 1,831 трлн доллара США. Таким образом, Aramco снова стала второй по уровню капитализации в мире; до этого на протяжении недели это место занимала Microsoft.

Крупнейшей по капитализации компанией мира остается американская корпорация Apple, чья стоимость превышает 2 трлн доллара США. В сентябре Apple уступала первое место Saudi Aramco, но затем вновь захватила лидерство.

Также за минувшие сутки Facebook обошла по уровню капитализации компанию Tesla — 774,2 млн доллара США против 772,5 млн доллара США. Акции калифорнийского производителя электромобилей демонстрировали сильное ралли в ноябре-январе и подскочили в цене вдвое за это время. Это помогло компании электромобилей Tesla обойти по капитализации Facebook, а ее главе Илону Маску подняться на первую строчку в рейтинге богатейших людей мира.

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Версия на английском языке Saudi Aramco outpaces Microsoft in capitalization

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