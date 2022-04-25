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Саттар Мохбалиев: Наша цель - безопасность труда и достойная зарплата

Саттар Мохбалиев: Наша цель - безопасность труда и достойная зарплата В Азербайджане создаются новые рабочие места. Наша цель - обеспечить достойную заработную плату и безопасность труда работников.
Бизнес
25 апреля 2022 г. 13:48
Саттар Мохбалиев: Наша цель - безопасность труда и достойная зарплата

В Азербайджане создаются новые рабочие места. Наша цель - обеспечить достойную заработную плату и безопасность труда работников.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мохбалиев на конференции "Роль предпринимательства в развитии экономики".

По его словам, в Азербайджане 75-80% доходов государственного бюджета формируется за счет частного сектора: "Развитие частного сектора также способствует развитию профсоюзных организаций. Наше главное требование - создание достойных рабочих мест. В стране наблюдается прогресс в обеспечении безопасности труда и достойной заработной платы. Азербайджан занимает высокие позиции среди стран СНГ по повышению минимальной заработной платы".

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Версия на английском языке Sattar Mohbaliyev: "Our goal is labor safety and decent wages"
Версия на азербайджанском языке Səttar Möhbalıyev: "Məqsədimiz əmək təhlükəsizliyi və layiqli əməkhaqqıdır"

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